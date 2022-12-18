Минобороны показало кадры боевых вылетов Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации
Минобороны показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации
Москва, 18 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Видеозапись боевых вылетов истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации на территории Украины обнародовало 18 декабря Минобороны РФ.
На выложенных в интернет кадрах запечатлены подготовка истребителей к взлёту, вылет в район выполнения боевой задачи, следование в направлении цели, пуск ракет по ней и возвращение на аэродром базирования.
«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на соледарском направлении был нанесён очередной удар по боевикам киевского режима. Уничтожен опорный пункт противника, ликвидированы десять нацистских боевиков.