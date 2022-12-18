Москва, 18 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Видеозапись боевых вылетов истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе спецоперации на территории Украины обнародовало 18 декабря Минобороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа экипажей Су-35

На выложенных в интернет кадрах запечатлены подготовка истребителей к взлёту, вылет в район выполнения боевой задачи, следование в направлении цели, пуск ракет по ней и возвращение на аэродром базирования.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

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