Киров, 18 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В результате сильных снегопадов в Кировской области приостановлено движение большегрузов массой свыше 3,5 тонн по федеральным трассам региона. Об этом в воскресенье 18 декабря сообщается в telegram-канале администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«Из-за сильных снегопадов движение по федеральным трассам Кировской области перекрыто для большегрузов до 12:00 19 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на трассах работает техника для уборки снега.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось об ограничении движения большегрузов на трёх основных федеральных трассах в Удмуртской Республике.