Париж, 18 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо раскритиковал достигнутое странами ЕС соглашение по поддержке углеродного рынка. Об этом политик написал в своем аккаунте Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

По словам французского политика, соглашение по углеродному рынку является экономическим самоубийством европейских стран. Оно, по словам Флориана Филиппо, направлено на интересы США, а не окружающей среды.

Кроме того, политик сообщил, что Европейский союз «продается американцам» с целью уничтожения европейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз достиг соглашения по масштабной реформе европейского углеродного рынка. Страны — члены ЕС заключили соглашение о повышении амбиций и расширении масштабов углеродного рынка.