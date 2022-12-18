Кишинёв, 18 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Правительство Молдавии увеличило финансирование министерства обороны, но средств недостаточно на должное оснащение армии. Об этом заявил в опубликованном 18 декабря интервью министр финансов республики Дмитрий Будянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«По практике НАТО 2% выделяется на оборону. У нас никогда не было таких сумм на оборону. В последние годы они составляли около 0,38–0,4% ВВП. В этом году показатель составляет 0,55% ВВП», — сказал Будянский.

Он отметил, что увеличение финансирования оборонных затрат до 795 млн леев (около $41 млн) в 2023 году недостаточно, так как армия в Молдавии получала мало средств в течение многих лет. Только на боеприпасы планируется потратить 500 млн леев (около $26 млн).

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО. Евросоюз пообещал выделить на военные нужды Молдавии €40 млн.