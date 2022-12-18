Москва, 18 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Нынешнее обострение ситуации в Косово произошло после прошедшего в Албании саммита Европейского союза с участием стран Балкан. Об этом 18 декабря написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Мало кто обратил внимание на то, что недавнее обострение ситуации в сепаратистском Косово произошло сразу после того, как Евросоюз провёл саммит с участием западнобалканских государств в Албании», — отметила она в своём сообщении.

Также Захарова уточнила, что 6 декабря в Албании состоялась встреча ЕС на высшем уровне, в ходе которой была принята Тиранская декларация в поддержку стремления «Западных Балкан» вступить в сообщество, где отдельным пунктом было прописано, что Косово наряду с Сербией находится «на европейском пути».

«Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооружённую эскалацию и силовые провокации в крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику», — написала официальный представитель МИД России.

При этом она напомнила, что большая часть нынешних жителей Косово — этнические албанцы, пристальным образом следящие за государственной жизнью Албании и перспективой её вступления в ЕС, а так называемый премьер-министр Косово Альбин Курти на фоне обострения ситуации в регионе подал на днях заявку на вступление в Евросоюз.

«Риск эскалации и вооруженного противостояния в северной части края растёт. Так что вместо европерспективы перспективы у Косово будут, получается, совсем другие», — добавила Захарова.

При этом российский дипломат подчеркнула, что в результате выходит, что одной рукой Евросоюз ведёт Белград в «прекрасное будущее», а другой осуществляет против Сербии провокации.

«Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в распространенном сообщении, что Евросоюз из-за его санкционной политики ожидают болезненные последствия.