Донецк, 18 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Донецке снова раздаются взрывы. На этот раз мишенью киевских боевиков стали два района столицы ДНР. Об этом 18 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел Донецка

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«Украинские карательные формирования в 16:17 (мск) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы. Из населённого пункта Тоненькое выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», ― написал глава городской администрации в телеграм-канале.

По его словам, очевидцы сообщают о прилётах возле «Донбасс Арены» и по проспекту Титова.

«По информации очевидцев, посыпалось остекление на «Донбасс Арене». Прилёты возле РСК «Олимпийский», ДМ «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на ул. Набережной и пр. Мира», ― добавил мэр.

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Он также заявил о наличии возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 декабря ВСУ дважды за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка из БМ-21 «Град».