Хургада, Египет, 18 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Египте ведутся переговоры о вывозе российских туристов самолетами других компаний после отмены рейсов авиакомпании iFly. Всего, по расчетам туроператора TEZ Tour, необходимо отправить на родину около 3 тыс. туристов. Для этого потребуется 15 рейсов.

Василий Поленов. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

Для перевозок застрявших в Египте российских туристов будут использоваться лайнеры авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Ориентировочно вылеты будут выполняться с 18 по 21 декабря.

По словам генерального менеджера TEZ Tour в Хургаде Тамера Саида, «по состоянию на 18 декабря в Хургаде находятся около 3 тыс. клиентов, прибывших в город рейсами авиакомпании iFly». Перевозчик выполнял еженедельно в Хургаду 13 рейсов, в том числе девять из Москвы и по одному — из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы.

Напомним, продажи пакетных туров из Москвы на курорты Египта чартерными рейсами авиакомпании IFly компания Tez Tour открыла в мае 2022 года. В декабре 2022 года перевозчик отменил полеты в Египет и обратно в Россию минимум до 19 декабря.