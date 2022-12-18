Никосия, 18 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В современном обществе церковь уже не может играть роль политического института. Такое мнение 18 декабря после голосования на первом этапе выборов нового архиепископа Кипрского высказал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

(сс) Администрация президента России Никос Анастасиадис

«Я не думаю, что в наше время церковь может быть вовлечена в политику. Своё мнение, конечно, у нее всегда было и будет, особенно по общенациональным вопросам», ― цитирует ТАСС главу государства.

Он отметил, что в политике, как и положено в государстве, сейчас речь идет исключительно о демократических свободах людей, об общественных институтах.

«Поэтому я не прослеживаю у церкви политической роли с точки зрения государственных событий», ― отметил глава Кипра.

Напомним, синод Кипрской православной церкви назначил на 18 декабря всеобщие выборы, на которых будут избраны три кандидата на место архиепископа. Из них Синод выберет нового главу церкви. Всего на место архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра выдвинули свои кандидатуры шесть первосвященников.