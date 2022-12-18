Абу-Даби, 18 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв уступил греческому спортсмену Стефаносу Циципасу в финальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублёв

Спортсмен из России уступил греку в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Рублёв подал навылет четыре раза, один раз ошибся при подаче и смог реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Его оппонент за это же время также подал навылет четыре раза и допустил одну двойную ошибку, сумев реализовать четыре брейк-пойнта из пяти.

Отметим, призовой фонд выставочного турнира по теннису в Абу-Даби составляет $250 тысяч.