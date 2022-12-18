Донецк, 18 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Донецк Донецкой Народной Республики из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 18 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

(сс) Министерство обороны Украины БМ-21 «Град» ВСУ

Факт обстрела был зафиксирован в 16:17 по местному времени (совпадает с мск). Всего по направлению н. п. Тоненькое — г. Донецк (Ворошиловский и Киевский р-ны) было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что при артобстреле Александровки пострадали двое мужчин.