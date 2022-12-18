Херсон, 18 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Строительство нового города, который планируют возвести в Херсонской области, будет контролировать первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, сообщил 18 декабря врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по поручению президента Владимира Путина российским правительством уже собраны данные и начата разработка проекта комплексной застройки. Местом для нового города должен стать полуостров Арабатская стрелка. Там планируют возвести новые жилые кварталы с видом на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой для жизни современной инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Кроме того, в новом городе планируют создать условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления.

Владимир Сальдо также отметил, что предложение Владимира Путина предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2% вызвали повышенный интерес у жителей региона и потенциальных застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве нового города в Херсонской области заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо 13 декабря 2022 года.