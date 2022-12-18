Тайбэй, 18 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Тайваня столкнулись с проблемой, которую нельзя будет закрыть за счёт увеличения бюджета или покупки дополнительных вооружений. Речь идёт о недостаточном наборе молодых людей в армию для выполнения военных задач Тайбэя. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Тайвань заметил брешь в своих оборонных планах, и эта брешь постоянно увеличивается», ― отмечено в материале.

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Местные власти полагают, что такое положение дел как минимум частично связано со стабильно низкой рождаемостью в стране. Так, по данным МВД, население Тайваня впервые сократилось в 2020 году. При этом ожидаемые перспективы не радужные. Национальный совет развития Тайваня прогнозирует в своём отчёте, что к 2035 году на острове в год будет появляться примерно на 20 тыс. меньше новорождённых, чем сейчас.

Отмечается, что это плохая новость для Тайваня, который сейчас пытается укрепить свои силы, чтобы сдержать любое потенциальное вторжение Китая. Добавим, что ранее министерство внутренних дел предупредило, что число поступивших на военную службу в 2022 году будет самым низким за последнее десятилетие и что продолжающееся сокращение численности молодёжи создаст «огромную проблему» в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что война между Тайванем и Китаем «абсолютно не вариант». При этом она отметила, что Тайвань наращивает массовое производство высокоточных ракет и высокоэффективных военно-морских судов, а также работает над приобретением небольших, высокомобильных вооружений, которые обеспечат полную готовность острова к реагированию на «внешние военные угрозы».