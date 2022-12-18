Тбилиси, 18 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Родственники и сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 18 декабря вышли на акцию протеста в Тбилиси возле резиденции крупнейшего в стране бизнесмена и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Цитата из: ეს არის საქართველო 2022. ქოციანობა გრძელდება და გრძელდება ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. 2022. Грузия Акция протеста в поддержку Саакашвили. 18.12.2022. Тбилиси. Грузия

По данным журналистов, акцию организовал один из лидеров основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Он называет Иванишвили «российским олигархом», мешающим Грузии вступить в Евросоюз. Протестующие также требуют освобождения экс-президента из-под стражи.

«Мы должны пинками прогнать российского олигарха из этих дверей, чтобы стать членами цивилизованного мира, и в том числе спасти жизнь президенту Саакашвили», — заявил Хабеишвили.

Напомним, сторонники Саакашвили более года стараются нагнетать обстановку, заявляя, что экс-президент «скоро умрёт», если его не выпустить на свободу, а власти Грузии якобы пытаются его убить. По их заявлениям, бывший грузинский лидер так болен, что его можно вылечить только за пределами Грузии. 22 декабря состоится суд, где рассмотрят ходатайство об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.