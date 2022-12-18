Бразилиа, 18 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся критике со стороны болельщиков за то, что устроил роскошную вечеринку через несколько дней после того, как со слезами на глазах воспринял вылет бразильской национальной команды с чемпионата мира (ЧМ) в Катаре. Об этом 18 августа сообщает Folha de São Paulo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

Ранее 30-летний бразильский футболист после поражения своей команды в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Хорватии заявил, что он «психологически разрушен» из-за этого травмирующего проигрыша.

При этом уточняется, что через несколько дней после возвращения игрока в Бразилию он устроил большую вечеринку в доме своей сестры, главным требованием участия в которой было отсутствие телефона, однако одна из присутствовавших там девушек сделала несколько кадров, что вызвало крайне негативную реакцию у бразильских болельщиков.

Кроме того, отмечается, что ещё одна присутствовавшая на вечеринке футболиста девушка рассказала, что покинула дом сестры Неймара в 05:30 утра по местному времени 13 декабря, и подтвердила, что запрет на использование телефона был условием для участия в этой вечеринке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате несчастного случая, произошедшего во время отпуска, погиб защитник футбольного клуба второго по значимости дивизиона футбола Швейцарии «Лозанна Уши» Элия Алессандрини.