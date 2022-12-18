Донецк, 18 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Александровки Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Об этом 18 декабря сообщает мэр города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM Разрушения после обстрела Донецка ВСУ

«В результате обстрела поселка городского типа Александровка получили ранения мужчины 1945 и 1958 годов рождения», — сообщил Кулемзин.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об освобождении города Марьинки на 80%. Стоит отметить, что в Марьинке расположены позиции киевских боевиков, откуда ведутся артобстрелы Донецка.

Как передает ИА REGNUM, 18 декабря в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле нескольких районов города Донецка, а также Макеевки и Каштанового.