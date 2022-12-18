Глава Белгородской области заявил о восьми раненых в результате обстрела
Белгород, 18 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения в результате обстрела территории Белгородской области со стороны ВСУ, написал 18 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Кроме того, есть погибший — житель Тамбова, который в Белгородской области работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Стоит отметить, что один пострадавший отказался от госпитализации и отправлен на амбулаторное лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ осуществили атаку по Белгородской области сегодня во второй половине дня. Одному из пострадавших в Белгороде осколки попали в спину, у женщины повреждено лицо.