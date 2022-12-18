Белгород, 18 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения в результате обстрела территории Белгородской области со стороны ВСУ, написал 18 декабря глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Птицефабрика

Вячеслав Гладков «Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации».

Кроме того, есть погибший — житель Тамбова, который в Белгородской области работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Стоит отметить, что один пострадавший отказался от госпитализации и отправлен на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ осуществили атаку по Белгородской области сегодня во второй половине дня. Одному из пострадавших в Белгороде осколки попали в спину, у женщины повреждено лицо.