Ватикан, 18 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил о беспокойстве в связи с тем, что продолжается блокада Нагорного Карабаха, начавшаяся из-за блокирования Лачинского коридора. Об этом он заявил 18 декабря в воскресном обращении к верующим.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я особенно обеспокоен тяжёлым гуманитарным положением населения, которое может ещё больше ухудшиться в зимний период. Я прошу все стороны взять на себя ответственность и найти мирные решения на благо людей», — заявил понтифик.

Он также заявил, что нужно преодолеть политически кризис в Перу, и призвал молиться за наступление мира на Украине.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали проезд в Лачинском коридоре возле КПП российских миротворцев. В Баку заявляют, что это инициатива граждан, которые переживают за экологию в Нагорном Карабахе. Машины Минобороны РФ с гуманитарным грузом протестующие пропускают.