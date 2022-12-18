Берн, 18 декабря, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В результате несчастного случая, произошедшего во время отпуска, погиб защитник футбольного клуба второго по значимости дивизиона футбола Швейцарии «Лозанна Уши» Элия Алессандрини. Об этом 18 декабря сообщает Швейцарская футбольная лига на своём сайте.

(сс) Ealessandrini Элия Алессандрини

«Капитан душой и телом. «Красно-белая» семья оплакивает Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образец для подражания для всех», — говорится в сообщении.

При этом, по информации издания Switzerland Times, 25-летний швейцарский футболист погиб 16 декабря, когда отдыхал вместе со своей девушкой неподалеку от столицы Омана, Маската, во время купания в бассейне. Подробности трагического инцидента не уточняются.

Отметим, Элия Алессандрини за время своей профессиональной карьеры играл в составе таких швейцарских клубов, как «Тун», «Кьяссо», «Кринс», и «Янг Бойз», а также выступал в составе молодёжной футбольной сборной своей страны.