Афины , 18 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся повторного удара армии Российской Федерации по Киеву. Об этом сообщил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в интервью изданию 19FourtyFive 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Как заявил Атламазоглу, поражение критически важной инфраструктуры существенно сократило количество ресурсов, которыми ВСУ могут располагать для продолжения военного конфликта.

Таким образом, считает он, потенциальное наступление ВС РФ на Киев заставит власти Украины и Запад сесть за стол переговоров.

С начала специальной военной операции Соединенные Штаты Америки и страны НАТО поставляли киевскому режиму всевозможное вооружение и военную технику. В Москве неоднократно заявляли, что подобные действия лишь затягивают конфликт.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Великобритании сообщили о поставке киевскому режиму партии высокоточных ракет Brimstone-2.