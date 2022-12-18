Касабланка, Марокко, 18 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Жители Марокко тепло относятся к России и к русской общине, начало спецоперации на Украине не изменило этого. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал 18 декабря генконсул РФ в Касабланке Олег Прохоров.

(сс) SpreeTom Касабланка

По словам генконсула, марокканцы всегда очень тепло относились и относятся к России и русскоязычной диаспоре в Марокко, которая по последним данным насчитывает порядка четырех тысяч человек. Этому, как заявил Олег Прохоров, способствует деятельность руководства страны во главе с королём Мохаммедом VI. Российский дипломат отметил взвешенную, выверенную политическую линию правительства Марокко, где главным является развитие взаимовыгодных добрососедских отношений с Россией.

В интервью российский генконсул сообщил, со времени начала спецоперации на Украине изменились отношения между русской и украинской диаспорами в Марокко. Но благодаря правоохранительным структурам удалось обуздать экстремистские выпады с украинской стороны против русских в социальных сетях.

Олег Прохоров также заявил, что проблемы есть, в украинской диаспоре есть недовольство и непонимание, но люди общаются, отношения сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на открытии IX региональной конференции российских соотечественников ближнего зарубежья в Душанбе заявил, что российские граждане в Таджикистане поддерживают страну в условиях сложной международной ситуации.

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