Москва, 18 декабря, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин обнадежил москвичей и гостей столицы сообщением о работе всех служб в условиях снегопада в плановом порядке. По словам главы города, в условиях снегопадов, которые продолжатся, по прогнозам, еще в течение недели, власти города планируют держать ситуацию под контролем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

«Все службы работают в плановом порядке. Коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Отметив, что «зима в этом году настоящая» и большие сугробы на улицах скопились уже в середине декабря, мэр заявил, что все городские коммунальные службы заняты их расчисткой, в первую очередь обращая внимание на места большого скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Москве к работам по расчистке города от снежных завалов привлечены свыше 119 тыс. сотрудников коммунальных служб и 12,5 тыс. единиц специализированной техники.