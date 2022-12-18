Москва, 18 декабря, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Митино на северо-западе Москвы произошло столкновение большегрузного грузового автомобиля, автобуса и двух легковых автомашин. Об этом 18 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На ул. Генерала Белобородова в районе дома 24 произошло ДТП с участием автобуса, фуры и двух легковых автомобилей», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Также источник добавил, что в настоящее время ведётся установление причин и обстоятельств произошедшего ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали шесть человек.