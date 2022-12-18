Самара, 18 декабря, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в работу междугородных автобусов в Самарской области. Их движение временно приостановлено. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель на дороге

«В связи со сложными погодными условиями управлением Госавтоинспекции Самарской области принято решение о запрещении движения общественного транспорта, осуществляющего межмуниципальные и межрегиональные пассажироперевозки», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Уточняется, что ограничение движения автотранспорта будет действовать до момента улучшения погодных условий.

В региональном управлении МЧС заявили, что на территории Самарской области продолжается прохождение неблагоприятных погодных явлений, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе наблюдаются осадки в виде дождя, снега, ледяного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода 18 декабря бушует и в Москве. В российской столице из-за сильного снегопада на улицах застревают маршрутные автобусы.