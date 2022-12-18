Астана, 18 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 декабря направил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду аль Тани поздравительную телеграмму по случаю национального дня эмирата. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Francisco Anzola Доха. Катар

Отмечается, что Токаев пожелал народу Катара, чтобы в стране продолжался прогресс и сохранялось благополучие. Кроме того, казахстанский президент поздравил Хамада аль Тани с успешным завершением чемпионата мира по футболу, дата которого совпала с национальным праздником.

«Это состязание, ставшее мировым брендом, вновь подтвердило, что Катар — процветающая страна, которая уверенно идет в будущее», — говорится в телеграмме.

Токаев также заявил, что отношения между Катаром и Казахстаном укрепляются с каждым годом.