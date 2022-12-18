Химки, Московская область, 18 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В микрорайоне Сходня городского округа Химки (Московская область) без воды и тепла в течение трёх часов находятся жители десятка домов. В этом районе произошло повреждение на сетях холодного водоснабжения.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод в квартире

Уточняется, что воды и тепла нет в 30 с лишним зданиях: помимо жилых домой, без тепла и воды остались больница, детский сад и школа. По данным ТАСС, воды и тепла также нет в домах № 4, 6, 8 и 10 по 2-му Чапаевскому переулку.

Причина — в повреждении на сетях холодного водоснабжения, принадлежащих ООО «Химкинский водоканал». Отмечается, что работа квартальной тепловой станции на улице Мичурина была прекращена сегодня «по технологическим причинам».

Ведутся восстановительные работы.