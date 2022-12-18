Вашингтон, 18 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей США, расследующий прошлогодние беспорядки в Капитолии, собирается рекомендовать минюсту страны привлечь 45-го американского президента Дональда Трампа к уголовной ответственности, сообщает CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Журналисты издания отмечают, что бывшему американскому лидеру грозят обвинения в организации мятежа, воспрепятствовании официальному разбирательству и заговоре с целью введения американского правительства в заблуждение. Обвинения также могут коснуться и других бывших членов ближайшего окружения Дональда Трампа, включая экс-главу администрации Марка Медоуза и его поверенного Руди Джулиани.

Кроме того, комитет палаты представителей США намерен официально обнародовать большинство своих выводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил о возобновлении строительства защитной стены на границе штата с Мексикой.

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