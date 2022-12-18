Грозный, 18 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На соледарском направлении нанесён очередной удар по боевикам киевского режима. Уничтожен опорный пункт противника, ликвидированы десять нацистских боевиков. Об этом 18 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили очередной опорный пункт противника. Ввиду безуспешных попыток сопротивления враг понёс значительные потери в живой силе — это около десяти человек убитыми и, судя по всему, еще больше ранеными. <…> Несмотря на непосредственную поддержку натовских военных, бандеровские формирования потерпели грандиозное фиаско, пытаясь удержать свои огневые позиции», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, чеченские бойцы давно развеяли миф, что численное преимущество на поле боя имеет решающее значение.

Напомним, днём ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о больших потерях противостоящих российским военным на Украине натовцев. По словам главы республики, бойцы батальона «Запад-Ахмат» наносят успешные удары по находящимся в «крайне невыгодном положении» киевским войскам».