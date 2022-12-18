Донецк, 18 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Макеевку и Каштановое. Об этом 18 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 11:17 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме этого, отмечается, что в 11:20 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Каштановому, в 11:30 — три снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой, в 11:32 и в 11:45 — три снаряда калибра 152 мм и три снаряда калибра 155 мм по Макеевке соответственно и в 12:14 — четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Также указывается, что в 12:42 бандеровцы выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 13:12 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 14:30 — три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой, в 14:32 — четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 14:33 — пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные силы Украины дважды за 10 минут обстреляли Петровский район города Донецка Донецкой Народной Республики из БМ-21 «Град».