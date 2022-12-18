Чарикар, Афганистан, 18 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. По последним данным, в автоаварии в высокогорном тоннеле Саланг в Афганистане погибли по меньшей мере 19 человек. Среди них женщины и дети. Об этом сообщил начальник службы безопасности провинции Азизулла Омар, пишет агентство Mehr News.

(сс) Scott L. Sorensen/ mawg64 Тоннель Саланг

Читайте также: В результате возгорания автоцистерны в Афганистане погибли десять человек

Также уточняется, что ранения получили 33 человека и число пострадавших продолжает расти.

Согласно заявлениям местных властей, по меньшей мере 32 человека получили ранения в результате этого инцидента и были доставлены в больницу.

Тоннель Саланг расположен на высоте более 3200 метров над уровнем моря в районе одноимённого перевала в горах Гиндукуш в Афганистане. Через него проходит единственная дорога, соединяющая Кабул с северными провинциями страны.

Ранее по теме: Житель Афганистана погиб при возгорании автоцистерны в тоннеле

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в афганской провинции Парван на дороге загорелась автомобильная цистерна. Машина, направлявшаяся в Кабул из провинции Баглан, вспыхнула внутри тоннеля Саланг.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли десять человек, ещё более 20 пострадали.