Москва, 18 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Российский Федерации Михаил Мишустин 18 декабря выступил с поздравлением главных раввинов России Адольфа Шаевича и Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды с Ханукой. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Берл Лазар

«Невозможно переоценить тот вклад, который еврейская община России вносит в сохранение традиций и обычаев иудаизма, развитие культуры», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ханука, называемый иначе «праздником Маккавеев», — еврейский праздник, начинающийся 25 кислева (третий месяц еврейского календаря) и продолжающийся восемь дней, до 2 или 3 тевета (десятый месяц священного еврейского года).

Как передает ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения до конца текущего года внести паспорт проекта по борьбе с диабетом.