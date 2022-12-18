Москва, 18 декабря, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Российские военные поразили резервы киевских боевиков и пресекли попытку штурмовых групп ВСУ провести разведку боем на краснолиманском направлении. Об этом 18 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На краснолиманском направлении в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнём по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населённых пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было убито и ранено до 60 киевских нацистов, а также уничтожены один танк и два пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили на купянском направлении до 25-ти боевиков киевского террористического режима.