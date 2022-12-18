Москва, 18 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Средствами ПВО России был сбит украинский беспилотник в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 18 декабря в Минобороны РФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

В сообщении ведомства говорится, что средствами ПВО сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артёмовск, Енакиево ДНР, Попасная, Белое ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили огневым поражением на купянском направлении до 25 боевиков киевского террористического режима.