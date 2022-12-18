Тбилиси, 18 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Силы обороны Грузии получили от Турции военную технику для увеличения потенциала авиации и противовоздушной обороны. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба грузинского минобороны.

Министерство обороны Грузии Турция передает Грузии военную технику

«Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получило от турецкой стороны две единицы аэродромной спецтехники и запасные части к вертолётам UH-1H [«Ирокез»]», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Турция передала технику, руководствуясь соглашением о военно-финансовом сотрудничестве стран.

Стоит отметить, что Турция на протяжении многих лет сотрудничает с Грузией в оборонной сфере. Страны также регулярно проводят совместные военные учения.