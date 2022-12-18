Мелитополь, 18 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Три диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожены российскими военными на южнодонецком направлении в ДНР и в Запорожской области, сообщил 18 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО в ходе спецоперации

Отметив, что боевикам ВСУ и военной технике нанесено поражение в районах населённых пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области, представитель Минобороны добавил:

«В районах населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой Народной Республики и Новосёловка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ».

Кроме того, ремонтно-эвакуационная группа ВСУ уничтожена в районе населённого пункта Времевка огнём артиллерии и активными действиями российских войск.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 50 боевиков убитыми и ранеными, также уничтожены боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа, резюмировал Конашенков.