Симферополь, 18 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Крыму значительно увеличилось число военнослужащих. Как на линии соприкосновения, так и в тылу. Об этом 18 декабря в эфире программы «Соловьёв Live» заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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«Звучало от экспертов, что мало солдат на каждый километр, сейчас эта цифра значительно усилилась, и эта проблема тоже исчезла», ― отметил политик, добавив, что пришло пополнение.

По его словам, группировку в Крыму усилили за счёт мобилизованных, в том числе специально доставлено дополнительное оборудование.

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«Чего-то угрожающего [в Крыму], скажу откровенно, нет, никакой паники среди крымчан нет», ― заверил спикер.

Он также добавил, что снята и ещё одна существовавшая на начальной стадии проблема ― обеспеченности бойцов на передовой. Сейчас, как отмечают военные, всего достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что основной угрозой для полуострова остаются беспилотные летательные аппараты. При этом, по его словам, для обеспечения безопасности в Крыму «более чем достаточно» и правоохранительных структур, и военных подразделений. По его словам, они технически оснащены и предпринимают всё необходимое.