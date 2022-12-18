Москва, 18 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Вооруженным силам Российской Федерации в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики удалось поразить пункт управления 113-й бригады территориальной обороны. Об этом в ходе брифинга 18 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Боевая работа ВС России в ходе спецоперации

Также Конашенков отметил, что за последние сутки в ходе специальной военной операции Вооруженным силам России также удалось поразить 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 144 районах.

Как передает ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков на брифинге также сообщил об уничтожении 25 боевиков вооруженных сил Украины на купянском направлении.