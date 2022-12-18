Москва, 18 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили подвижную радиолокационную станцию (РЛС), произведённую в США. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО в ходе спецоперации

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — говорится в сообщении.

Об уничтожении в ходе СВО аналогичной станции в Минобороны РФ сообщали 10 декабря. Ранее также сообщали об уничтожении более современных моделей: AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

Напомним, станция AN/TPQ-36 состоит на вооружении в США с 1981 года.