Москва, 18 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили огневым поражением на купянском направлении до 25 боевиков киевского террористического режима. Об этом 18 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Боевая работа РСЗО «Град» Южного военного округа в ходе спецоперации

«На купянском направлении в результате огневого поражения в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы расчётов РСЗО «Град» Южного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 18 декабря Минобороны России.