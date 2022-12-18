Москва, 18 декабря, 2022, 15:06 — ИА Регнум. На 84-м году жизни скончался бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР, а также член Клуба военачальников Российской Федерации генерал Михаил Моисеев. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили на официальном сайте Клуба военачальников РФ.

Правительство России Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев

«18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич», — говорится в сообщении.

Пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев занимал с 4 декабря 1988-го по 23 августа 1991 года. Позже он также исполнял обязанности министра обороны СССР.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын не смог приехать на церемонию по случаю одиннадцатой годовщины смерти его отца Ким Чен Ира.