Киев, 18 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Идею провести глобальный саммит по теме Украины и по вариантам достижения мира на этой территории высказал 18 декабря Владимир Зеленский, передаёт 18 декабря ITV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Комментируя ход ЧМ по футболу, Зеленский заявил, что страны «могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнём». При этом он высказал мысль, согласно которой в войне не бывает ни «ничьей», ни «чемпионов».

В этом контексте Зеленский призвал провести этой зимой саммит, касающийся Украины. Он сказал, что это мероприятие сможет «объединить все страны мира вокруг проблемы глобального мира».