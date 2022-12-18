Москва, 18 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Министр просвещения России Сергей Кравцов отдал свой голос за то, чтобы новое российское движение детей и молодежи получило название «Пионеры». Он заявил об этом 18 декабря журналистам на I съезде движения.

Советский плакат. С пионерским звонким маршем мы идем на помощь старшим! 1962

«Я голосовал за название «Пионеры» <…> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники», — отметил глава Минпросвещения.

При этом Кравцов указал, что такое название является близким к сердцу для старшего поколения, однако, может быть, оно не так актуально для молодёжи и связано с СССР.

При этом он уточнил, что в Советском Союзе было много хорошего, от чего в России отказались в 1990-е годы, однако на данный момент происходит возвращение к традициям.

«Мне кажется, что в системе советского прошлого было определённое навязывание, и, наверное, это вызывало определенное отторжение. Важно этих ошибок не повторить, дать свободу школьникам, детям определиться с названием», — пояснил глава Минпросвещения, добавив, что школьники также сами выберут себе атрибутику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве проходит первый съезд Российского движения детей и молодёжи.