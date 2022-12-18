Москва, 18 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России до конца текущего года должно внести согласованный с профильными ведомствами паспорт федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Такое поручение федеральному министерству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

minzdrav.gov.ru Минздрав России

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«Минздраву России (М. А. Мурашко) […] 30 декабря 2022 года внести в правительство Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти паспорт федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», ― указано в документе на сайте российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2022 года будет разработан проект по развитию системы по борьбе с сахарным диабетом. Поручение о её разработке ранее дал президент РФ Владимир Путин.

На борьбу с сахарным диабетом в бюджете РФ на 2023 год предусмотрено 10 млрд рублей.