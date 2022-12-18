Снежинск, Челябинская область, 18 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Начата проверка в городе Снежинске (Челябинская область) в связи с пожаром в торговом центре, в результате которого пострадал человек, сообщили 18 декабря в пресс-службе областной прокуратуры.

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«Прокуратура ЗАТО город Снежинск проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре «Универмаг», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что пожар произошёл 18 декабря на третьем этаже торгового центра. Его локализовали на площади 400 кв. м «спустя несколько часов».

Добавим, что один человек пострадал при пожаре. Проводилась эвакуация, причём некоторых людей пришлось вызволять из здания при помощи спасательных комплектов.