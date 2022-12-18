Киев, 18 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Стоимость продуктов для приготовления блюд для новогоднего стола на Украине за последний год выросла почти на 40%. Об этом 18 декабря говорится в сообщении украинского издания «Обозреватель».

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР За столом

По информации источника, один из вариантов новогоднего стола обойдется украинца в 2,9 тысячи гривен, что на 38,2% выше прошлогоднего показателя. В частности, отмечается, что стоимость ингредиентов для салата оливье выросла на 41,9% и на данный момент составляет почти 282 гривны.

Как передает ИА REGNUM, ранее в опубликованных материалах Федеральной службы государственной статистики России сообщалось о повышении стоимости приготовления салата «Оливье» на 8,5%.