Тбилиси, 18 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Абдула Исмаилов из-за проблем со здоровьем прекратил голодовку, начатую в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 18 декабря сообщил журналистам другой участник акции, депутат от ЕНД Темур Джанашия.

(сс) Diego Delso, delso.photo Здание парламента Грузии

«У нашего коллеги Исмаилова вчера была высокая температура, и мы отправили его домой. Ему нельзя было оставаться», — сообщил политик.

Кроме Джанашии, в здании парламента республики продолжают начатую 15 декабря голодовку депутаты-«националы» Анна Цитлидзе и Давид Киркитадзе, требуя отправки Саакашвили для лечения за границу.

Напомним, в мае Саакашвили перевели из тюрьмы в тбилисскую больницу. Его адвокаты постоянно заявляют о плохом состоянии здоровья политика. Для того чтобы иметь основания освободить Саакашвили по болезни, был организован приезд медиков из США, которые нашли у него около 20 заболеваний. На 22 декабря было назначено заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента.