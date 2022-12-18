В парламенте Грузии уменьшилось число голодающих в поддержку Саакашвили
Депутат в Грузии прекратил голодовку за освобождение Саакашвили
Тбилиси, 18 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Абдула Исмаилов из-за проблем со здоровьем прекратил голодовку, начатую в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 18 декабря сообщил журналистам другой участник акции, депутат от ЕНД Темур Джанашия.
«У нашего коллеги Исмаилова вчера была высокая температура, и мы отправили его домой. Ему нельзя было оставаться», — сообщил политик.
Кроме Джанашии, в здании парламента республики продолжают начатую 15 декабря голодовку депутаты-«националы» Анна Цитлидзе и Давид Киркитадзе, требуя отправки Саакашвили для лечения за границу.
Напомним, в мае Саакашвили перевели из тюрьмы в тбилисскую больницу. Его адвокаты постоянно заявляют о плохом состоянии здоровья политика. Для того чтобы иметь основания освободить Саакашвили по болезни, был организован приезд медиков из США, которые нашли у него около 20 заболеваний. На 22 декабря было назначено заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении экс-президента.