Томск, 18 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Томске произошёл пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП погибли двое — мужчина и женщина. Причины пожара в настоящее время устанавливаются, сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Известно, что квартира, в которой около 16:50 произошёл пожар, находилась в девятиэтажном доме в Ленинском районе города Томска. На ликвидацию возгорания были направлены 35 человек и десять единиц техники. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

«Загорелась квартира девятиэтажного многоквартирного дома. Предварительная площадь пожара 15 кв. м. Погибло два человека, женщина и мужчина», — говорится в сообщении МЧС.