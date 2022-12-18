Белгород, 18 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского террористического режима территории Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, глава Белгородской области уточнил, что также в результате обстрелов ВСУ получила повреждения местная птицефабрика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал, что четыре человека пострадали в результате обстрела киевскими боевиками Белгорода и Белгородской области.