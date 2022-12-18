Брюссель, 18 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Европейский совет и Европейский парламент достигли предварительного политического соглашения по пакету законопроектов, которые призваны обеспечить реализацию цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Европейского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

В пакет вошли законопроекты о торговле квотами на выбросы, создании Общественного климатического фонда, а также усилении фондов инновации и модернизации.

«Это соглашение является достижением в климатической сфере и победой европейской политики в этой области», ― указал министр окружающей среды Чехии Мариан Юречка, слова которого приводятся в совместном коммюнике.

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По его словам, оно позволит европейским странам решить климатические задачи в основных отраслях экономики, «обеспечив при этом эффективную поддержку наиболее уязвимых граждан и малого бизнеса в переходный период».

Пока соглашение носит предварительный характер и требует официального подтверждения. Теперь Европейский парламент и затем Европейский совет должны будут одобрить все касающиеся этой проблемы законопроекты, после чего их опубликуют в «Официальном журнале ЕС». После этого они вступят в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Австралия приняла законопроект о борьбе с изменением климата, предусматривающий сокращение выбросов на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Законопроект также предусматривает достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.