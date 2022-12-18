Киев, 18 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Воздушная тревога на Украине отменена, следует из данных ресурса для оповещения местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушную тревогу объявили сегодня в четырёх районах Украины. Этот режим действовал всего полчаса.

При этом на Украине в ряде областей продолжаются отключения света, эта тенденция усилилась последние три дня. Свет экстренно отключали сегодня в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.