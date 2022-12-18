Ульяновск, 18 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Ледяной дождь в Ульяновске (Ульяновская область) привел к тому, что часть города временно осталась без света. Об этом 18 декабря сообщается в распространенном сообщении пресс-службы администрации Ульяновска.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

«МУП «Ульяновскэлектротранс» ремонтирует два участка контактной сети. Разрывы контактного провода произошли утром 18 декабря на улице Локомотивной в районе Моторного завода, на проспекте Нариманова у здания телецентра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение «Горсвет» в ближайшее время восстановит обрывы сетей освещения, произошедшие на улицах Рылеева и Кольцевой.

Как предает ИА REGNUM, в Самаре также ведутся работы по устранению последствий ледяного дождя.